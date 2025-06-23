Белорусы поспорили, стоит ли работать за $30 в день 23.06.2025, 13:58

В соцсетях разгорелась дискуссия.

Белорус опубликовал в TikTok вакансию подсобного рабочего с оплатой примерно 100 рублей в день. После этого в комментариях зрители поспорили, стоит ли хоть что-то делать за такие деньги.

Автор ролика объявил, что на механизированную растяжку пола требуется «подсобник». Задача — «разложить подложку, подсыпать раствор». Зарплата — «где-то 100 рублей» в день.

Многие в комментариях заявили, что это «очень мало» для подсобного рабочего. Кто-то просто оставил смеющиеся смайлики.

«Так это полноценная работа стяжочника. По деньгам совсем не 100 рублей в день… Говорю как прораб», — написал один из комментаторов.

«Это мало для Минска, работая на стройке даже подсобником, мало дяденька», — высказался еще один пользователь под видео. На что автор ролика ответил: «Работа 5 через 2, 2000 с 9 до 16-17 ничего не умея — нормальная зарплата». А позже опубликовал еще одно видео на эту тему.

«100 рублей подсобником за 7-8 рабочих часов на стройке для вас это мало? Вы, народ, офонарели? 100 рублей — это 2200-2500 выходит в месяц. Люди сидят на заводах по 6-10 лет, имея разряды, зарабатывают такие бабки», — объяснил свою позицию мужчина в ролике.

Однако, судя по дальнейшим комментарием, убедить белорусов он не смог. Например, один из пользователей заявил:

«За 100 руб. я телевизор посмотрю. Я делаю фундаменты, крыши и получаю за неделю 500-700. А за 100 р. бери алкоголиков под магазином и после них ещё будешь исправлять за них косяки».

Еще кто-то выразил мнение, что «подсобник делает больше и тяжелее работу чем спец!».

«Меньше чем за 200р не выхожу. А про завод отвечу — это их выбор», — поделился четвертый.

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