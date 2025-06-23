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Путин на растяжке

  • Виктор Андрусив
  • 23.06.2025, 14:01
Путин на растяжке
Виктор Андрусив

На этой неделе многое может измениться.

В последние недели есть несколько интересных звоночков о том, что ситуация может измениться.

Первое – и это понятно – давно ожидаемое изменение Трампа. Дело не только в том, что он нанес удар по ядерным объектам Ирана. Он еще и занял жесткую позицию по всем, кто не поддерживает его новую позицию. Так, он жестко проехался по конгрессмену-республиканцу Томасу Месси, сказав, что лично будет помогать его конкуренту на выборах. Как мы можем понять после ударов по Ирану, Трамп отказался от борьбы за нобелевку по миру, а это значит, что подыгрываний в переговоры станет меньше.

Второе – российская экономика. В Питере состоялся экономический форум – главное экономическое событие РФ. На этом форуме участники стали прямо говорить о проблемах в экономике. Как сказал директор «КАМАЗ», «ситуацию можно описать кратко: «Ух». «Заморозка», «остановка» – спикеры придумывали кучу других слов, чтобы не говорить «ж*па». Очевидно, что ситуация сложная, поскольку сам Путин после этого заявил, что нельзя допустить стагнации и рецессии. На этом фоне возможные новые санкции от Трампа выглядят как гильотина. Зная Трампа, он точно начнет этим давить на Путина.

Третье – обмен пленными. Вы обратили внимание, что обмены происходят часто, но теперь никто не пишет количество обменянных? Это связано с тем, что в отдельных категориях меняют всех на всех. И россияне отдают нам наших гораздо больше, чем мы им. Обмен пленными – это всегда один из первых шагов к мирным переговорам. То, что россияне используют этот шаг, чтобы выиграть время и оттянуть разговор о прекращении огня, – понятно. Но масштаб, в котором они идут навстречу, говорит о том, что вариант идти на полноценные переговоры у них на столе. И это связано со вторым пунктом этого поста.

На этой неделе должны начаться разговоры о новом раунде переговоров между Украиной и РФ. Трамп будет внимательно следить за этим. Также на этой неделе должна наступить развязка по Ирану. Здесь Путин тоже на растяжке. Если он поддержит Иран каким-либо практичным способом, то откровенно пойдет против Трампа. Если не поддержит, то покажет слабость, а соответственно, что его нужно давить. Министр МИД Ирана Аракчи сегодня встречается с Путиным.

Виктор Андрусив, Telegram

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