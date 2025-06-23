В Беларуси может появится новый мобильный оператор

В Беларуси может появится новый мобильный оператор3
- 23.06.2025, 14:11
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Что об этом известно?
«Белтелеком» планирует в 2026 году выйти на рынок мобильной связи.
Об сообщил руководитель организации Алексей Ивашкин, передает БелТА.
Уже «разработали стратегию и начали ее реализацию».
Напомним, организация получила право оказывать услуги сотовой связи в 2022 году. Тогда же сообщалось о ее выходе на рынок услуг сотовой подвижной электросвязи. Тогда планировалось, что структура будет оказывать услуги мобильной связи четвертого поколения по договору с инфраструктурным оператором сети LTE. Если планы реализуют, то госкомпания составит конкуренцию А1, МТС и life:).