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В Беларуси может появится новый мобильный оператор

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  • 23.06.2025, 14:11
  • 1,766
В Беларуси может появится новый мобильный оператор

Что об этом известно?

«Белтелеком» планирует в 2026 году выйти на рынок мобильной связи.

Об сообщил руководитель организации Алексей Ивашкин, передает БелТА.

Уже «разработали стратегию и начали ее реализацию».

Напомним, организация получила право оказывать услуги сотовой связи в 2022 году. Тогда же сообщалось о ее выходе на рынок услуг сотовой подвижной электросвязи. Тогда планировалось, что структура будет оказывать услуги мобильной связи четвертого поколения по договору с инфраструктурным оператором сети LTE. Если планы реализуют, то госкомпания составит конкуренцию А1, МТС и life:).

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