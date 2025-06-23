В Курской области мародеры убили начальника российской военной полиции 5 23.06.2025, 14:15

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Алексей Жаров

Алексей Жаров был убит в ходе перестрелки.

Начальник российской военной полиции Алексей Жаров погиб в Суджанском районе Курской области при попытке задержания мародеров. Об этом написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, подозреваемые в убийстве Жарова были задержаны.

Издание «Друг для друга» со ссылкой на неофициальные данные пишет, что злоумышленники, предварительно, открыли огонь по военной полиции под Суджей, а Жаров был убит в ходе перестрелки.

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