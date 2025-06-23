Белорусу запретили в течение 10 лет посещать страны Шенгенской зоны
- 23.06.2025, 14:26
Его задержали на границе с Литвой.
39-летний гражданин Беларуси выдворен из Польши с запретом в течение 10 лет посещать государства Шенгенской зоны, причина — содействие нелегальной миграции.
Как сообщает Пограничная охрана Польши, белорус был задержан на границе с Литвой за рулем автомобиля «БМВ» с польскими регистрационными номерами.
В ходе проверки было установлено, что он перевозил трех иностранцев (двух египтян и алжирца), в паспортах которых отсутствовали визы стран Шенгенского договора.
Отмечается, что мигранты переданы литовской стороне. Белоруса же выдворили из Польши с запретом в течение 10 лет посещать государства Шенгенской зоны.