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Белорусу запретили в течение 10 лет посещать страны Шенгенской зоны

  • 23.06.2025, 14:26
Белорусу запретили в течение 10 лет посещать страны Шенгенской зоны
Фото: strazgraniczna.pl

Его задержали на границе с Литвой.

39-летний гражданин Беларуси выдворен из Польши с запретом в течение 10 лет посещать государства Шенгенской зоны, причина — содействие нелегальной миграции.

Как сообщает Пограничная охрана Польши, белорус был задержан на границе с Литвой за рулем автомобиля «БМВ» с польскими регистрационными номерами.

В ходе проверки было установлено, что он перевозил трех иностранцев (двух египтян и алжирца), в паспортах которых отсутствовали визы стран Шенгенского договора.

Отмечается, что мигранты переданы литовской стороне. Белоруса же выдворили из Польши с запретом в течение 10 лет посещать государства Шенгенской зоны.

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