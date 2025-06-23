Минское «Динамо» не приняло отставку главного тренера 23.06.2025, 14:36

Вадим Скрипченко

Скрипченко продолжит работу.

Руководство футбольного клуба «Динамо-Минск» не приняло отставку Вадима Скрипченко. Его заявление рассматривалось на собрании руководства ФК, которое прошло в понедельник, 23 июня, сообщает bel.football со ссылкой на собственные источники.

По итогам заседания отставка Скрипченко с поста главного тренера не была принята. Тренерский штаб в прежнем составе продолжит свою работу как минимум до конца первого круга.

Как сообщалось ранее, 22 июня минские динамовцы в матче 13-го тура Betera — Высшей лиги проиграли дзержинскому «Арсеналу» — 1:2. После этого Скрипченко заявил о намерении покинуть пост главного тренера команды. По его мнению, команде нужна «новая кровь» и новое мысление.

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