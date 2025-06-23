BBC: Что такое Ормузский пролив и почему он важен 23.06.2025, 14:54

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Фото: Getty Images

По сути — это главный нефтяной коридор мира.

На фоне обострения напряженности между США и Ираном вновь всплыла угроза: Тегеран может заблокировать Ормузский пролив — самый загруженный в мире маршрут транспортировки нефти, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Через этот узкий морской путь, шириной всего 33–50 км, ежедневно проходит около 20% мирового объема нефти и газа. Его перекрытие приведет к резкому росту цен на энергоресурсы и серьезным сбоям в глобальной экономике. Пострадают крупнейшие экономики мира, включая Китай, Индию и Японию, которые импортируют большую часть нефти именно через Ормуз.

Пролив граничит с Ираном на севере и Оманом и ОАЭ — на юге. Он критически важен для поставок нефти из стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Катар и сам Иран.

Закрытие пролива может быть достигнуто с помощью минирования, атак малых катеров и подлодок. Эксперты считают, что США и союзники смогут быстро восстановить движение с помощью военных средств, как это уже происходило в 1980-х.

Тем не менее последствия были бы глобальными. Азия — основной потребитель нефти из региона. Более 80% сырья, проходящего через Ормуз, направляется именно туда. Китай покупает до 90% иранской нефти, Индия получает через пролив почти половину своих поставок нефти, Япония — около 75%.

Хотя Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив, он ни разу этого не делал. Эксперты считают, что такой шаг стал бы экономическим самоубийством для Тегерана и вызвал бы недовольство даже со стороны союзников, включая Китай.

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