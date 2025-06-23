Более 185 тысяч граждан Беларуси обладают действующими ВНЖ в Польше 23.06.2025, 14:55

В том числе почти 10 тысяч получили их на основании гуманитарной визы.

185,6 тысяч граждан Беларуси обладали действующими картами побыта (польскими видами на жительство) по состоянию на 15 апреля 2025 года.

Это следует из обоснования к проекту распоряжения министра внутренних дел, касающегося проездного документ иностранца.

Большинство белорусов (131,7 тыс.) имеют временные ВНЖ, в том числе 9,9 тыс. получили их на основании гуманитарной визы, 42,2 тыс. обладают постоянными ВНЖ, 1,7 тыс. — разрешениями на пребывание долгосрочного резидента ЕС, почти 10 тыс. получили дополнительную защиту, 35 человек получили согласие на пребывание по гуманитарным причинам.

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