Политзаключенные берут власть Аркадий Дубнов

23.06.2025, 14:57

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Аркадий Дубнов

Так дважды происходило в Кыргызстане.

Известные всему миру часы в Тегеране, символически отсчитывавшие время до разрушения Израиля, были сегодня уничтожены в результате атаки израильских ВВС. Другим точечным ударом авиации был разрушен вход в тегеранскую тюрьму Эвин, где содержатся противники правящего режима.

Не могу в связи с этим не вспомнить, что уже на моей памяти в некоторых странах Центральной Азии революционные события, приводившие к смене власти, сопровождались раскрытием тюремных ворот, откуда выходили заключенные, чтобы практически тут же занять место в самых высоких властных кабинетах. Так дважды произошло в Кыргызстане. В марте 2005 года «тюльпановая революция», заставившая подать в отставку президента Акаева, освободила из тюрьмы его соперника, бывшего вице-президента Феликса Кулова, который практически тут же стал премьер-министром страны.

Через 15 лет, в октябре 2020-го, сторонники популярного в стране оппозиционного политика и экс-депутата парламента Садыра Жапарова освободили его из тюрьмы. Президент Жээнбеков был вынужден оставить свой пост, который быстро был занят еще вчерашним тюремным сидельцем.

Гораздо более трагичным выглядело освобождение заключенных из тюрьмы в узбекском Андижане 13 мая 2005 года, произошедшее в ходе массовых беспорядков, которые были жестко подавлены армией, действиями которой руководил лично президент Узбекистана Ислам Каримов. По официальным данным в Андижане тогда погибло 187 человек, по неофициальным – в несколько раз больше. Власть в Узбекистане тогда устояла, но западные страны ввели ряд санкций в отношении некоторых узбекских силовиков, обвиненных в расстрелах восставших…

Скажется ли на судьбе режима аятолл нынешнее крушение ворот тегеранской тюрьмы предсказывать не берусь…

Аркадий Дубнов, Telegram

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