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Ученые предупредили белорусов о появлении новых растений

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  • 23.06.2025, 15:09
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Ученые предупредили белорусов о появлении новых растений

Из-за потепления.

Ученые предупредили белорусов о появлении новых растений из-за потепления. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в Институте экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук.

Согласно информации, в Беларуси в 2024 году был обнаружен новый южный вид растений - подорожник оленерогий. Он характерен для побережий Атлантического океана в Средней Европе. Указанное растение произрастает в указанных регионах на засоленных приморских территориях.

В Институте отметили, что в отличие от подорожника обыкновенного, у него узкие зубчатые листья. Растение смогло приспособиться к жаркому климату и засоленным почвам южных побережий европейской части Атлантики, оттуда – в Польшу, а затем на территорию Беларуси.

Заведующий лабораторией флоры и систематики растений института, кандидат биологических наук, доцент Сергей Савчук обратил внимание, что первые островки с растением ботаники нашли вдоль трассы М1 «Брест – Москва».

Он пояснил: в зимний сезон трассу постоянно посыпают реагентами с солью, часть ее попадает на обочины и накапливается в почве. Весной и летом магистраль нагревается – таким образом для экзотического растения сложились условия для жизни в Беларуси.

Специалист добавляет, что, перемещаясь вдоль указанной трассы, подорожник оленерогий добрался уже до Столбцовского района Минской области.

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