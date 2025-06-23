Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России 4 23.06.2025, 15:13

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Будапешт заявил, что «не хочет вносить вклад в поддержку Украины».

Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщает в понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

«Мы совместно со Словакией предотвратили принятие пакета санкций», — сказал министр.

Он отметил, что Будапешт «не готов вносить вклад» в финансовую поддержку Украины, а также в поставки вооружений Киеву.

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что «потолок» цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7.

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