The Atlantic: Почему важна самоирония 23.06.2025, 15:21

Иллюстрация: Jan Buchczik

Управляя своими реакциями, мы становимся свободнее и счастливее.

Психолог Вольфганг Цандер в 1976 году описал процесс возникновения обиды в три этапа: сначала мы распознаем оскорбление, затем оцениваем его серьезность, и, наконец, реагируем эмоционально или поведенчески. Например, если коллега на совещании назовет ваше предложение «глупым», вы можете почувствовать раздражение и захотеть поговорить с ним позже наедине, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование 2018 года показало, что 73% обид связаны с угрозами нашей компетентности или статусу, остальные — с нападками на внешность. Интересно, что мужчины чаще реагируют гневом, а женщины — печалью. Сильная обида нередко приводит к слезам или извинениям, в то время как легкая — к смеху или игнорированию.

Однако не все так осознанно: реакцию запускает лимбическая система — древняя часть мозга, ответственная за инстинкт «бей или беги». К счастью, префронтальная кора чаще всего сдерживает агрессию. Исследования показывают, что у склонных к насилию мужчин связь между этими зонами мозга ослаблена.

Лучшее, что можно сделать — научиться не обижаться. Один из способов — смеяться над ситуацией, особенно с самоиронией. Это укрепляет уверенность в себе и повышает доверие окружающих. Второй способ — развивать самоконтроль, практикуя, например, медитацию или чтение стоиков. Третий — отказаться от чрезмерного потребления конфликтного контента в СМИ и соцсетях.

Стоит помнить: постоянная обидчивость часто указывает на нарциссизм и может быть использована в манипулятивных целях. Важно отличать реальные обиды от показных. Управляя своей реакцией, мы становимся свободнее и счастливее.

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