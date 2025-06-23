«Картофельный диетолог скоро с голодухи сам в дверь не пролезет»1
- 23.06.2025, 15:30
Белорусы жестко ответили Лукашенко.
Александр Лукашенко заявил, что белорусам пора ограничить потребление картофеля. По его словам, есть его можно не чаще одного-двух раз в неделю. По версии диктатора, чрезмерное употребление картофеля якобы приводит к набору лишнего веса.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
«Раньше, когда не было денег, можно было хотя бы картофель купить, сейчас и это уже роскошь. Люди худеют или поправляются не из-за того, что они много или мало едят, а из-за того, что вынуждены есть то, что досталось, а не то, что нужно организму».
«Этот «диетолог» скоро вообще посоветует есть не более двух раз в неделю, а пахать на него не по 12 часов и не за троих, а все 24 часа в сутки с производительностью пятерых».
«Во все времена нищие могли полагаться на хлеб и картошку. У нас настолько все плохо, что картошку запрещают есть, когда хочется, и чаще двух раз в неделю?»
«Не нужно никаких запретов. С такими ценами на картофель, мы сами перестанем его есть».
«А если покупать белорусскую продукцию, так и с голоду помереть можно».
«Не Беларусь — а Северная Корея какая-то».
«Этот картофельный диетолог скоро с голодухи сам в дверь не пролезет».
«Это уже ни в какие ворота... Мне уже будут говорить, что есть, а что не есть? Дед вообще потерялся. Дай Бог дождаться того момента, когда его понесут вперед ногами».
Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми
@charter97.org Лукашенко призвал белорусов есть меньше картошки #лукашенко #картошка #беларусь #еда #новости #здоровье #рынок #пюре ♬ оригинальный звук - Хартия97