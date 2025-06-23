закрыть
23 июня 2025, понедельник, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Картофельный диетолог скоро с голодухи сам в дверь не пролезет»

1
  • 23.06.2025, 15:30
«Картофельный диетолог скоро с голодухи сам в дверь не пролезет»

Белорусы жестко ответили Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что белорусам пора ограничить потребление картофеля. По его словам, есть его можно не чаще одного-двух раз в неделю. По версии диктатора, чрезмерное употребление картофеля якобы приводит к набору лишнего веса.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Раньше, когда не было денег, можно было хотя бы картофель купить, сейчас и это уже роскошь. Люди худеют или поправляются не из-за того, что они много или мало едят, а из-за того, что вынуждены есть то, что досталось, а не то, что нужно организму».

«Этот «диетолог» скоро вообще посоветует есть не более двух раз в неделю, а пахать на него не по 12 часов и не за троих, а все 24 часа в сутки с производительностью пятерых».

«Во все времена нищие могли полагаться на хлеб и картошку. У нас настолько все плохо, что картошку запрещают есть, когда хочется, и чаще двух раз в неделю?»

«Не нужно никаких запретов. С такими ценами на картофель, мы сами перестанем его есть».

«А если покупать белорусскую продукцию, так и с голоду помереть можно».

«Не Беларусь — а Северная Корея какая-то».

«Этот картофельный диетолог скоро с голодухи сам в дверь не пролезет».

«Это уже ни в какие ворота... Мне уже будут говорить, что есть, а что не есть? Дед вообще потерялся. Дай Бог дождаться того момента, когда его понесут вперед ногами».

Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми

@charter97.org Лукашенко призвал белорусов есть меньше картошки #лукашенко #картошка #беларусь #еда #новости #здоровье #рынок #пюре ♬ оригинальный звук - Хартия97

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина