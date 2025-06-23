В Гомельской области глава сельисполкома совершил суицид 1 23.06.2025, 15:43

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Он ушел из жизни еще 13 июня.

Председатель Дворецкого сельского исполнительного комитета в Рогачевском районе Александр Шаврей покончил с собой. Об этом «Флагштоку» сообщил источник, связанный с местной исполнительной властью.

О причинах суицида сельского чиновника пока ничего не известно. Информацию о трагедии удалось подтвердить — как узнали журналисты, председатель сельисполокома ушел из жизни 13 июня от асфиксии.

На свою страницу в соцсети Александр Шаврей последний раз заходил за несколько дней до самоубийства — 8 июня. Чего-либо особенного он в своем профиле не размещал — в основном, личные снимки. Судя по фото, у мужчины осталась жена.

Известно, что до поста в сельисполкоме Александр Шаврей работал директором средней школы в деревне Дворец.

Упоминаний о нем в сети практически нет. Также не встречается информация о том, чтобы чиновник участвовал в «избирательных комиссиях» или каких-либо крупных идеологических мероприятиях.

Александр Шаврей

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