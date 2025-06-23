закрыть
23 июня 2025, понедельник, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области глава сельисполкома совершил суицид

1
  • 23.06.2025, 15:43
  • 2,310
В Гомельской области глава сельисполкома совершил суицид

Он ушел из жизни еще 13 июня.

Председатель Дворецкого сельского исполнительного комитета в Рогачевском районе Александр Шаврей покончил с собой. Об этом «Флагштоку» сообщил источник, связанный с местной исполнительной властью.

О причинах суицида сельского чиновника пока ничего не известно. Информацию о трагедии удалось подтвердить — как узнали журналисты, председатель сельисполокома ушел из жизни 13 июня от асфиксии.

На свою страницу в соцсети Александр Шаврей последний раз заходил за несколько дней до самоубийства — 8 июня. Чего-либо особенного он в своем профиле не размещал — в основном, личные снимки. Судя по фото, у мужчины осталась жена.

Известно, что до поста в сельисполкоме Александр Шаврей работал директором средней школы в деревне Дворец.

Упоминаний о нем в сети практически нет. Также не встречается информация о том, чтобы чиновник участвовал в «избирательных комиссиях» или каких-либо крупных идеологических мероприятиях.

Александр Шаврей
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина