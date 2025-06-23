СБУ: В Польше задержали диверсанта, который готовил покушение на Зеленского 3 23.06.2025, 15:45

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Агент российских спецслужб рассматривал два варианта.

Россияне посредством своих агентов несколько раз пытались убить президента Украины Владимира Зеленского. Один из таких эпизодов произошел в польском Жешуве.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами. По его словам, предотвратить покушение помогло Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши.

«Военный пенсионер, поляк, которого завербовали десятки лет назад, он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение в течение многих лет. Поэтому его — эту «консерву» — активизировали», — отметил Малюк.

Глава СБУ добавил, что для покушения на Зеленского киллер рассматривал два варианта: использование FPV-дрона или снайперского комплекса. Однако в конечном итоге планы российского агента удалось сорвать и его задержали вместе с польскими спецслужбами.

Это не единственная попытка убить президента, еще одна, о которой рассказал Малюк, была организована полковником Управления госохраны. Покушение на Зеленского они хотели реализовать прямо на территории Офиса президента.

«С нашей стороны, это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути, с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на Президента они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично», — добавил глава СБУ.

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