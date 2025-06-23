Директор СТО в Минске продал авто клиента, чтобы погасить долги 1 23.06.2025, 15:56

Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Минчанин отдал в ремонт иномарку, но директор СТО не вернул автомобиль в установленный срок. А позже выяснилось, что у машины появился другой «хозяин».

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, оперативники задержали 39-летнего директора СТО. У него накопилась задолженность по коммунальным платежам и аренде помещения станции. Чтобы решить проблемы с долгами, он назвал клиенту сумму за ремонт авто гораздо выше рыночной. Остаток средств при этом забрал себе.

Когда этих денег директору станции не хватило для погашения долгов, он решил продать машину без ведома хозяина. Для этого разместил объявление на одной из интернет-площадок. Вскоре с мужчиной связался покупатель, который и приобрел чужую иномарку.

Известно, что часть полученных денег фигурант успел потратить на погашение долгов. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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