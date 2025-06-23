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NYT: TikTok сияет в Каннах

  • 23.06.2025, 15:59
NYT: TikTok сияет в Каннах

Несмотря на угрозу запрета в США.

Несмотря на возможный запрет в США, TikTok устроил праздник жизни на Каннском фестивале рекламы. На этой неделе представители платформы принимали креаторов, рекламодателей и фанатов в роскошном отеле Carlton на Лазурном Берегу, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный директор TikTok Шоу Чу встретился с популярными блоггерами, включая @ReesaTeesa и @AdamW. Гости участвовали в панелях, играли в пиклбол и отдыхали на вечерних мероприятиях бренда — «Frosé Soirées». TikTok оплатил участие своим топ-креаторам и активно взаимодействовал с рекламным сообществом.

Это демонстрирует стремление компании сохранить свои позиции в индустрии, несмотря на политическое давление. Напомним, американский закон требует от ByteDance продать TikTok, иначе платформа будет запрещена в США. Президент США Дональд Трамп недавно подписал указ, предоставив 90 дней на смену собственника.

Тем не менее на улицах Канн о запрете почти не вспоминают. «Это вообще не тема для разговоров», — отметил директор по маркетингу American Eagle Outfitters Крейг Броммерс. Представители TikTok утверждают, что уверены в положительном разрешении ситуации.

По словам комедийного креатора Адама Вахида, несмотря на беспокойство в начале года, он надеется на лучшее: «Будет очень жаль, если TikTok исчезнет. Он слишком хорош, чтобы его просто так отнять».

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