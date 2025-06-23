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Малюк раскрыл детали третьей атаки СБУ на Крымский мост

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  • 23.06.2025, 16:13
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Малюк раскрыл детали третьей атаки СБУ на Крымский мост
Василий Малюк

Поражены ключевые опоры моста.

Последняя атака Службы безопасности Украины по Крымскому мосту была двойной. СБУ использовали два заряда взрывчатки весом 1100 кг.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами.

По его словам, были дважды поражены ключевые опоры моста. Для этого СБУ применила два заряда взрывчаткой по 1100 кг.

- Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи. Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ Sea Baby по воде, - рассказал Малюк.

Он отметил, что на этот раз мост был атакован под водой.

- Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху «морской истории», - подчеркнул глава СБУ.

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