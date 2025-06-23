Европейцы высказались об обязательной военной службе и отношении к Трампу 23.06.2025, 16:37

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Опрос охватил более 16 тысяч человек в 12 странах.

На фоне агрессивной политики России и позиции президента США Дональда Трампа, жители Европы поддержали увеличение оборонных бюджетов и даже обязательной военной службы, согласно опросу, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), пишет британский The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Наибольшую поддержку увеличению расходов выразили жители Польши (70%), Дании (70%) и Великобритании (57%). В Германии, Испании и Франции доля сторонников также значительна — около 45–47%. Италия осталась в меньшинстве: только 17% высказались «за», а 57% — против.

Обязательная военная служба получила поддержку в Польше (51%), Германии (53%) и Франции (62%), особенно среди пожилых респондентов. Однако молодежь 18–29 лет в большинстве стран выступила против. В Великобритании, Италии, Испании и Венгрии идею призыва поддерживает меньшинство.

Опрос также показал, что мнения о Трампе значительно разделились: даже в традиционно проамериканских странах, как Германия и Великобритания, большинство считают политическую систему США неэффективной. В Дании доля таких составляет 86%, а 76% респондентов считают переизбрание Трампа неудачей для США.

Отдельно отмечается, что европейцы в большинстве стран выступают против политики Трампа по Украине, в том числе против снятия санкций с России.

Опрос охватил более 16 тысяч человек в 12 странах. Его итоги озвучены накануне саммита НАТО, где будет обсуждаться увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2032 году.

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