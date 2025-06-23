Путина предает память?
- 23.06.2025, 17:03
Хозяин Кремля второй раз за год «запустил» серийное производство «Орешника».
Российский диктатор Владимир Путин второй раз за год объявил «серийное производство» ракетного комплекса средней дальности «Орешник».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского диктатора Владимира Путина, которого цитирует «ТАСС».
О начале развертывания «серийного производства» диктатор объявил во время встречи с выпускниками военных вузов.
«Развертывается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях», - заявил Путин.
Отдельно стоит добавить, что о начале серийного производства «Орешника» Путин еще утверждал в ноябре 2024 года.