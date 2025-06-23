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Путина предает память?

  • 23.06.2025, 17:03
Путина предает память?

Хозяин Кремля второй раз за год «запустил» серийное производство «Орешника».

Российский диктатор Владимир Путин второй раз за год объявил «серийное производство» ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского диктатора Владимира Путина, которого цитирует «ТАСС».

О начале развертывания «серийного производства» диктатор объявил во время встречи с выпускниками военных вузов.

«Развертывается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях», - заявил Путин.

Отдельно стоит добавить, что о начале серийного производства «Орешника» Путин еще утверждал в ноябре 2024 года.

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