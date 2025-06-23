Исследование: какие товары белорусы везут из ЕС

Исследование: какие товары белорусы везут из ЕС2
- 23.06.2025, 17:09
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Наибольшую долю ввезенных покупок составляют товары из Польши.
Белорусы чаще всего привозят из стран ЕС компьютеры, смартфоны, шины и колеса. Об этом свидетельствуют предварительные итоги опроса Белстата в пунктах пропуска через границу по итогам апреля 2025 года.
В опросе участвовало более 1 тыс. человек, около 56% — нерезиденты Беларуси.
Наибольшую долю ввезенных покупок составляют товары из Польши (48,1% от общей стоимости) и Литвы (46,7%).
Чаще всего в Беларусь ввозят компьютерную технику и средства связи: в среднем на $485 на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара. В список популярных товаров также входят шины и колеса ($341), телевизоры ($251), электрическая бытовая техника ($229), электроинструменты и бензопилы ($183), автозапчасти ($175), сантехника ($161), парфюмерия и косметика ($128), одежда ($114) и обувь ($81).