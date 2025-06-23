Исследование: какие товары белорусы везут из ЕС 2 23.06.2025, 17:09

2,614

Наибольшую долю ввезенных покупок составляют товары из Польши.

Белорусы чаще всего привозят из стран ЕС компьютеры, смартфоны, шины и колеса. Об этом свидетельствуют предварительные итоги опроса Белстата в пунктах пропуска через границу по итогам апреля 2025 года.

В опросе участвовало более 1 тыс. человек, около 56% — нерезиденты Беларуси.

Наибольшую долю ввезенных покупок составляют товары из Польши (48,1% от общей стоимости) и Литвы (46,7%).

Чаще всего в Беларусь ввозят компьютерную технику и средства связи: в среднем на $485 на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара. В список популярных товаров также входят шины и колеса ($341), телевизоры ($251), электрическая бытовая техника ($229), электроинструменты и бензопилы ($183), автозапчасти ($175), сантехника ($161), парфюмерия и косметика ($128), одежда ($114) и обувь ($81).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com