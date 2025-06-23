The Guardian: Гигантские статуи возвращаются на шпиль Нотр-Дама
- 23.06.2025, 17:22
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Их сняли для реставрации всего за четыре дня до пожара.
В рамках масштабной реконструкции Нотр-Дама, пострадавшего от разрушительного пожара 2019 года, на шпиль собора будут возвращены шестнадцать гигантских статуй. Это очередной важный этап работ стоимостью 700 млн евро, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Медные фигуры, каждая весом около 150 кг, удалось спасти от огня, поскольку их сняли для реставрации всего за четыре дня до возгорания. В понедельник вечером, после благословения архиепископа Парижа Лорана Ульриха, статуя святого Фомы будет установлена на восстановленный шпиль. Остальные статуи — 11 апостолов и 4 евангелистов — вернутся на свои места поэтапно.
Статуи были созданы в XIX веке по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка и изготовлены скульптором Адольфом Виктором Жофруа-Дешомом. Перед каждой группой апостолов стоит статуя одного из евангелистов: бык (святой Лука), лев (святой Марк), орел (святой Иоанн) и ангел (святой Матфей). Все они смотрят на Париж, кроме святого Фомы — покровителя архитекторов, который обращен к шпилю.
Статуи полностью отреставрировали: поврежденные части заменили, удалили коррозию, восстановили их оригинальный темно-коричневый цвет, а поверхности обработали тефлоном для защиты от погодных условий. В ходе ремонта на статуе святого Марка обнаружили пулевые отверстия времен Второй мировой войны.
Статуи займут свои места под новым золотым петухом — символом надежды и веры, установленным в декабре прошлого года. Петух хранит реликвии собора и список из почти 2000 человек, участвующих в реставрации.