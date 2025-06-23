В одном из супермаркетов нашлась необычная скидка 3 23.06.2025, 17:31

Фото: Onliner

«Специальное предложение» оказалось не таким выгодным.

Фотографией необычного акционного ценника с редакцией «Онлайнер» поделился читатель. На первый взгляд — ничего особенного, он яркий и выделяется на полке надписью «Специальное предложение». Но, если посмотреть поближе, акционное предложение оказывается не таким выгодным, как можно посчитать сразу.

Читатель Андрей рассказал, что сделал это фото в одном из супермаркетов сети «Корона». На нем цена в 40,09 рубля за 320-граммовую пачку растворимого кофе Nescafe Gold перечеркнута, рядом написана новая — 40,07 рубля за пачку. Получается, скидка составляет всего 2 копейки.

Фото: Onliner

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