Atlantic Council: Трамп принял верное решение, что сделает Хаменеи?
- 23.06.2025, 17:37
Вашингтон выбрал верный момент для демонстрации силы.
Президент США Дональд Трамп назвал военную операция США против ядерных объектов Ирана «зрелищным успехом». Хотя риски остаются высокими, аналитики считают: Вашингтон выбрал верный момент для демонстрации силы, не дожидаясь решений от союзников, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Теперь развитие событий зависит от Ирана. Верховный лидер Али Хаменеи стоит перед выбором: либо начать немедленные переговоры с США, отказавшись от обогащения урана и ядерных амбиций, либо продолжить эскалацию — с возможными ударами по американским силам, инфраструктуре в Персидском заливе и энергетическим объектам.
Первый вариант может стать болезненным политическим поражением для Тегерана, но при этом — единственным шансом сохранить режим. Он также, вероятно, ускорит согласие ХАМАС на предложенное перемирие и сделку по заложникам. Второй путь, напротив, приведет к расширенной воздушной кампании США и Израиля, нацеленной на ключевые элементы власти в Иране — от армии до экономики.
Хаменеи рискует привести страну к масштабному разрушению, от которого может не оправиться не только режим, но и вся система управления. При этом дальнейшее развитие ситуации осложняется тем, что ни администрация Трампа, ни правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не внушают уверенности. Ключевые советники по Ирану покинули свои посты, а внутренние разногласия в Израиле подрывают стратегическое планирование.
Как отметил один аналитик: «Мы вступаем в войну с теми правительствами, которые есть, а не с теми, с которыми нам хотелось бы».