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Atlantic Council: Трамп принял верное решение, что сделает Хаменеи?

  • 23.06.2025, 17:37
Atlantic Council: Трамп принял верное решение, что сделает Хаменеи?

Вашингтон выбрал верный момент для демонстрации силы.

Президент США Дональд Трамп назвал военную операция США против ядерных объектов Ирана «зрелищным успехом». Хотя риски остаются высокими, аналитики считают: Вашингтон выбрал верный момент для демонстрации силы, не дожидаясь решений от союзников, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь развитие событий зависит от Ирана. Верховный лидер Али Хаменеи стоит перед выбором: либо начать немедленные переговоры с США, отказавшись от обогащения урана и ядерных амбиций, либо продолжить эскалацию — с возможными ударами по американским силам, инфраструктуре в Персидском заливе и энергетическим объектам.

Первый вариант может стать болезненным политическим поражением для Тегерана, но при этом — единственным шансом сохранить режим. Он также, вероятно, ускорит согласие ХАМАС на предложенное перемирие и сделку по заложникам. Второй путь, напротив, приведет к расширенной воздушной кампании США и Израиля, нацеленной на ключевые элементы власти в Иране — от армии до экономики.

Хаменеи рискует привести страну к масштабному разрушению, от которого может не оправиться не только режим, но и вся система управления. При этом дальнейшее развитие ситуации осложняется тем, что ни администрация Трампа, ни правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не внушают уверенности. Ключевые советники по Ирану покинули свои посты, а внутренние разногласия в Израиле подрывают стратегическое планирование.

Как отметил один аналитик: «Мы вступаем в войну с теми правительствами, которые есть, а не с теми, с которыми нам хотелось бы».

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