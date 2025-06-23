Atlantic Council: Трамп принял верное решение, что сделает Хаменеи? 23.06.2025, 17:37

Вашингтон выбрал верный момент для демонстрации силы.

Президент США Дональд Трамп назвал военную операция США против ядерных объектов Ирана «зрелищным успехом». Хотя риски остаются высокими, аналитики считают: Вашингтон выбрал верный момент для демонстрации силы, не дожидаясь решений от союзников, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь развитие событий зависит от Ирана. Верховный лидер Али Хаменеи стоит перед выбором: либо начать немедленные переговоры с США, отказавшись от обогащения урана и ядерных амбиций, либо продолжить эскалацию — с возможными ударами по американским силам, инфраструктуре в Персидском заливе и энергетическим объектам.

Первый вариант может стать болезненным политическим поражением для Тегерана, но при этом — единственным шансом сохранить режим. Он также, вероятно, ускорит согласие ХАМАС на предложенное перемирие и сделку по заложникам. Второй путь, напротив, приведет к расширенной воздушной кампании США и Израиля, нацеленной на ключевые элементы власти в Иране — от армии до экономики.

Хаменеи рискует привести страну к масштабному разрушению, от которого может не оправиться не только режим, но и вся система управления. При этом дальнейшее развитие ситуации осложняется тем, что ни администрация Трампа, ни правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не внушают уверенности. Ключевые советники по Ирану покинули свои посты, а внутренние разногласия в Израиле подрывают стратегическое планирование.

Как отметил один аналитик: «Мы вступаем в войну с теми правительствами, которые есть, а не с теми, с которыми нам хотелось бы».

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