Эксперт оценил риски нового нападения РФ на Украину из Беларуси
- 23.06.2025, 17:46
Россияне уже накапливают группировки в нашей стране.
Украина должна готовиться к возможным рискам из-за совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» осенью. Об этом эксперт издания Defence Express Иван Киричевский сказал в эфире Radio NV.
«Если говорить конкретно о том контексте, который говорил Сырский в отношении Беларуси, то по большому счету, что россияне планируют делать осенью, является вопросом открытым и ни для кого неизвестным», - сказал он.
По его словам, в связи с событиями на Ближнем востоке цена на нефть повысилась, соответственно россияне имеют средства, чтобы вести войну.
«И технику имеют вести войну. Есть сам факт того, что россияне постепенно начинают накапливать группировки в Беларуси. Например, 200 бригада - часть ее воюет на Сумщине, часть ее оказалась в Беларуси, а еще часть россияне используют для формирования новой мотострелковой дивизии. То есть там немного неясная ситуация», - пояснил эксперт.
Он также отметил, что западные аналитики считают, что россияне осенью могут пойти на страны Балтии, к примеру ударить по Латвии. Киричевский добавил:
«Одно дело, когда у нас есть информационное пространство, и там у нас все плохо и непонятно и мы держимся. Другое дело - начинать работать заранее, потому что никто не может сказать, что будет делать российская группировка в Беларуси после учений «Запад-2025».