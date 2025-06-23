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Эксперт оценил риски нового нападения РФ на Украину из Беларуси

  • 23.06.2025, 17:46
Эксперт оценил риски нового нападения РФ на Украину из Беларуси

Россияне уже накапливают группировки в нашей стране.

Украина должна готовиться к возможным рискам из-за совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» осенью. Об этом эксперт издания Defence Express Иван Киричевский сказал в эфире Radio NV.

«Если говорить конкретно о том контексте, который говорил Сырский в отношении Беларуси, то по большому счету, что россияне планируют делать осенью, является вопросом открытым и ни для кого неизвестным», - сказал он.

По его словам, в связи с событиями на Ближнем востоке цена на нефть повысилась, соответственно россияне имеют средства, чтобы вести войну.

«И технику имеют вести войну. Есть сам факт того, что россияне постепенно начинают накапливать группировки в Беларуси. Например, 200 бригада - часть ее воюет на Сумщине, часть ее оказалась в Беларуси, а еще часть россияне используют для формирования новой мотострелковой дивизии. То есть там немного неясная ситуация», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что западные аналитики считают, что россияне осенью могут пойти на страны Балтии, к примеру ударить по Латвии. Киричевский добавил:

«Одно дело, когда у нас есть информационное пространство, и там у нас все плохо и непонятно и мы держимся. Другое дело - начинать работать заранее, потому что никто не может сказать, что будет делать российская группировка в Беларуси после учений «Запад-2025».

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