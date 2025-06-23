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В США провели уникальные испытания беспилотного реактивного дрона MQ-20 Avenger

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  • 23.06.2025, 17:56
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В США провели уникальные испытания беспилотного реактивного дрона MQ-20 Avenger

Это открывает возможности для более широкого использования автономных дронов в боевых миссиях.

Американская компания General Atomics провела уникальные испытания беспилотного реактивного дрона MQ-20 Avenger. Аппарат успешно провел симулированную атаку на два летательных аппарата, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Тесты, прошедшие 11 июня, продемонстрировали возможности MQ-20 в управлении воздушным пространством: аппарат выполнял маневры в группе с другими реальными самолетами, патрулировал зону боевых действий, взаимодействовал с командно-штабной системой и самостоятельно принял решение о перехвате, завершив его успешным пуском ракеты.

В ходе испытаний Avenger использовал новейшее государственное программное обеспечение для автономного управления, а затем в полете переключился на платформу Hivemind от компании Shield AI. Это демонстрирует возможность быстрой смены ПО без потери стабильности или изменения миссии — благодаря использованию стандартной «референсной архитектуры», которая обеспечивает совместимость оборудования и программ различных поставщиков.

Как отметили в General Atomics, испытание подтвердило зрелость автономных технологий для платформ пятого поколения и подчеркнуло важность модульного подхода. Такой подход позволяет создавать гибкую экосистему, где автономные функции могут устанавливаться и обновляться по принципу «магазина приложений».

По словам Майкла Этвуда, вице-президента по перспективным программам GA-ASI, подобные испытания критически важны для будущего автономной авиации и позволяют ускорить внедрение инноваций, избегая зависимости от одного производителя.

Этот прорыв открывает путь к более масштабному применению автономных дронов в военных операциях.

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