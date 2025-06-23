закрыть
23 июня 2025, понедельник, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — третий сезон стартует 7 сентября

  • 23.06.2025, 18:03
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — третий сезон стартует 7 сентября

Действия будут разворачиваться в Испании.

Американский кабельный телеканал AMC объявил дату премьеры третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — продолжение выйдет 7 сентября в 21:00 по восточному времени на AMC и AMC+, пишет издание Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

В новом сезоне актер Норман Ридус (Дэрил) и Мелисса МакБрайд (Кэрол) продолжат свое путешествие в попытке вернуться домой. Однако путь лишь усложняется: герои оказываются все дальше от цели, сталкиваясь с новыми территориями и последствиями зомби-апокалипсиса в разных уголках Европы. Действие третьего сезона развернется в Испании.

Во втором сезоне, под названием «Книга Кэрол», зрители наблюдали за тем, как герои сталкивались с внутренними демонами и конфликтами, а также с растущим движением «Генет», которое ставит Францию на грань масштабного конфликта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина