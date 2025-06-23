«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — третий сезон стартует 7 сентября 23.06.2025, 18:03

Действия будут разворачиваться в Испании.

Американский кабельный телеканал AMC объявил дату премьеры третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — продолжение выйдет 7 сентября в 21:00 по восточному времени на AMC и AMC+, пишет издание Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

В новом сезоне актер Норман Ридус (Дэрил) и Мелисса МакБрайд (Кэрол) продолжат свое путешествие в попытке вернуться домой. Однако путь лишь усложняется: герои оказываются все дальше от цели, сталкиваясь с новыми территориями и последствиями зомби-апокалипсиса в разных уголках Европы. Действие третьего сезона развернется в Испании.

Во втором сезоне, под названием «Книга Кэрол», зрители наблюдали за тем, как герои сталкивались с внутренними демонами и конфликтами, а также с растущим движением «Генет», которое ставит Францию на грань масштабного конфликта.

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