Бах официально уступил пост главы Международного олимпийского комитета Ковентри 3 23.06.2025, 18:10

Томас Бах передал бывшей пловчихе символический ключ от Олимпийского дома.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Специальная церемония передачи полномочий прошла в Лозанне.

Ковентри сменила на посту Томаса Баха, который руководил МОК с 2013 года. Представительница Зимбабве выиграла выборы, которые прошли в марте.

Бах вручил 41-летней Ковентри символический ключ от Олимпийского дома.

Ковентри поблагодарила Баха за его работу на посту и пообещала, что у нее будет лучшая команда.

Ковентри победила на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.

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