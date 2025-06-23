Бах официально уступил пост главы Международного олимпийского комитета Ковентри

Бах официально уступил пост главы Международного олимпийского комитета Ковентри3
- 23.06.2025, 18:10
Томас Бах передал бывшей пловчихе символический ключ от Олимпийского дома.
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Специальная церемония передачи полномочий прошла в Лозанне.
Ковентри сменила на посту Томаса Баха, который руководил МОК с 2013 года. Представительница Зимбабве выиграла выборы, которые прошли в марте.
Бах вручил 41-летней Ковентри символический ключ от Олимпийского дома.
Ковентри поблагодарила Баха за его работу на посту и пообещала, что у нее будет лучшая команда.
Ковентри победила на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.