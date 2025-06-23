закрыть
23 июня 2025, понедельник, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Германию и Италию призвали вернуть хранящееся в США золото на $245 млрд

4
  • 23.06.2025, 18:17
  • 1,028
FT: Германию и Италию призвали вернуть хранящееся в США золото на $245 млрд

Ассоциация налогоплательщиков ЕС призывает вывести его в связи с непредсказуемой политикой Трампа.

Германию и Италию призывают вывести хранящиеся в США золотые запасы на общую сумму $245 млрд в Европу на фоне «геополитической нестабильности» и критики президента Дональда Трампа в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает Financial Times.

По оценкам Всемирного золотого совета, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по объему золотых резервов (после США) — 3352 т и 2452 т соответственно. Более трети слитков хранится в Соединенных Штатах, обе страны в значительной степени полагаются на ФРС. Во многом это объясняется историческими причинами и статусом Нью-Йорка как одного из важнейших мировых центров торговли золотом наряду с Лондоном, пишет FT.

В связи с непредсказуемой политикой Трампа в Европе участились призывы к вывозу золота. В частности, на этом настаивает Ассоциация европейских налогоплательщиков, которая обратилась в минфины и центробанки Германии и Италии. «Мы очень обеспокоены тем, что Трамп посягает на независимость ФРС», — заявил президент ассоциации Михаэль Йегер. Он подчеркнул, что контроль над золотом должен принадлежать европейским регуляторам.

«Нам нужно решить, стало ли хранение золота за рубежом безопаснее и стабильнее за последнее десятилетие или нет», — заявил бывший заместитель председателя Христианско-социального союза (ХСС) Петер Гаувайлер. По его словам, «ответ на этот вопрос очевиден» из-за геополитических рисков. Аналогичного мнения придерживается экс-депутат бундестага от Левой партии, бывший член Европарламента от Германии Фабио де Маси.

В итальянской газете Il Fatto Quotidiano в преддверии апрельской поездки премьера Джорджи Мелони в Вашингтон на встречу с Трампом вышла статья о том, что хранить 43% золотых резервов Италии в Америке при нынешней американской администрации «рискованно для национальных интересов». В 2019 году правая партия Мелони «Братья Италии», будучи в оппозиции, выступала за репатриацию золота, напоминает FT. Сама политик обещала «вернуть итальянское золото домой» в случае прихода к власти, но с момента вступления в должность премьера в конце 2022 года не возвращалась к этому вопросу. Она хочет сохранить хорошие отношения с Трампом и не допустить эскалации торговой войны, пишет газета.

В Немецком федеральном банке сообщили FT, что «регулярно оценивают места хранения золотых запасов» и считают ФРС надежным и заслуживающим доверия партнером. Банк Италии не ответил на запрос издания.

Согласно июньскому докладу Европейского центрального банка, золото обошло евро, став вторым по популярности активом в международных резервах мировых Центробанков. На его долю в 2024 году пришлось 20% резервов, на евро — 16%, на доллары — 46%.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина