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Сырский: Борьба продолжается

  • 23.06.2025, 18:20
Сырский: Борьба продолжается

Только за последнюю неделю ВСУ обезвредили 7 440 российских оккупантов.

Уничтожение пехоты противника еще на подступах к украинским позициям — одна из ключевых задач.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Только за последнюю неделю Силы обороны Украины обезвредили 7 440 оккупантов.

Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников и защитниц за профессиональную боевую работу.

«Борьба продолжается. Слава Украине!», - подчеркнул Сырский.

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