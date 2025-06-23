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Молдова не пустила в страну кикбоксеров из Беларуси

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  • 23.06.2025, 18:26
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Молдова не пустила в страну кикбоксеров из Беларуси

Среди бойцов был Шакута — подозреваемый в причастности к смерти Романа Бондаренко.

Молдова не пустила в страну 195 участников соревнований по кикбоксингу. Большинство из них — граждане Беларуси и России, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Молдовы.

Спортсменов не пустили в страну, так как они представляют «повышенный риск для национальной безопасности».

«Спортивные соревнования не санкционировались ни министерством образования и науки, ни другими ответственными институтами государства. По итогам межведомственного сотрудничества, в том числе с привлечением Службы информации и безопасности, специализированными учреждениями провели тщательную проверку и установлено наличие среди спортсменов и вспомогательного персонала нескольких лиц, непосредственно связанных с силовыми структурами Российской Федерации, таких как СОБР, ЦСКА, МАИ и бывшие российские военные. Также зафиксировано наличие спортсменов из оккупированных или непризнанных администраций территорий (Крыма, Донбасса)», — отметили в пресс-службе МВД Молдовы.

В ведомстве отметили, что после того, как организаторы мероприятия отменили соревнования для взрослых спортсменов, «доступ участников на юниорский турнир не был ограничен и осуществляется в нормальных условиях с соблюдением всех законных процедур въезда в страну».

Спортивное мероприятие заявлялось, как «Европейский чемпионат по кикбоксингу». Ранее издание Stiri со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Республики Молдова (МОН) сообщило, что этот турнир проводится при поддержке мэрии Кишинева, но «не имеет официального разрешения, нарушает законодательство и противоречит общественным интересам и демократическим нормам».

В официальном сообщении МОН подчеркивалось, что мероприятие было организовано в сотрудничестве со спорными структурами, включая Всемирную федерацию кикбоксинга (WKF), которая не признана Международным олимпийским комитетом и имеет связи с санкционированными российскими организациями.

«В состав белорусской делегации входил Дмитрий Шакута — фигурант международных санкций, введенных США, а также странами Балтии. Его подозревают в причастности к убийству белорусского активиста Романа Бондаренко в 2020 году», — писало Stiri.

Напомним, официальное расследование убийства Романа Бондаренко закончилось ничем. Уголовное дело возбудили лишь в феврале 2021 года, но спустя пять месяцев Генпрокуратура приостановила его с формулировкой о невозможности установить причастных к смерти.

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