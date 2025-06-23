Украина запустила в серийное производство собственную баллистическую ракету «Сапсан» 8 23.06.2025, 18:47

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Долетит до Москвы?

Украина начала серийное производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», которая впервые была применена в боевых действиях в прошлом месяце.

Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью The Times.

Отмечается, что тогда ракета «Сапсан» поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км.

На вопрос, сможет ли «Сапсан» долететь до Москвы, руководитель ОП ответил: «Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем неоднократно удивить наших врагов».

Он добавил, что оставит «браваду» россиянам в ответ на предположение журналиста, что Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории — от Камчатки до Калининграда — после успеха спецоперации СБУ «Паутина».

«Мы, безусловно, умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели [результат], а не чтобы я об этом говорил. На этом и остановимся», - пояснил руководитель Офиса президента Украины.

Указано, что ракета «Сапсан», наполненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое большую грузоподъемность, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз.

Официальная дальность новой баллистической ракеты Украины является секретной, но есть предположение, что она может достигать до 500 км.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что положительные испытания украинской баллистической ракеты «Сапсан» состоялись ранее, сейчас идет работа над запуском ее серийного производства.

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