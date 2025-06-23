Минчанка обнаружила черепах на Комсомольском озере 1 23.06.2025, 19:10

Видеофакт.

Минчанка, прогуливаясь по Комсомольскому озеру, обнаружила там живых черепах. Ролик, которым она поделилась в TikTok, быстро стал вирусным, вызвав множество вопросов у пользователей.

Всего за сутки видео набрало около 100 тысяч просмотров, пишет «Мінская праўда». Среди комментариев можно было встретить множество реакций. Одни пользователи были впечатлены этим зрелищем и делились: «Не могу поверить, что такие черепахи могут жить в нашем озере!»

Другие же, напротив, не испытывали никакого удивления. «В парке Павлова 7 штук», — написали пользователи.

Автор ролика была искренне поражена.

«Я даже и не знала, что они у нас обитают вообще. Так интересно!» — написала она в ответ на комментарии.

Знатоки природы быстро сумели идентифицировать найденных черепах.

«Это красноухая черепаха, люди покупали их как домашних питомцев, но за ними сложно ухаживать, когда они подрастают. Вот и выпускают в водоемы возле дома», — поясняли они.

«Эти черепахи — вредители, они выживают нашу болотную черепаху. В канале в Серебрянке красноухих тоже много», — добавляли комментаторы.

Как сообщал ранее минский зоопарк, в природе красноухая черепаха широко распространена. Она населяет юг США, Мексику, всю Центральную Америку, северо-запад Южной Америки. Кроме того она отлично приживается во всех подходящих климатических зонах: в тёплых районах Европы, ЮАР, Японии, Юго-Восточной Азии, на Гавайских островах (США). Проникла в Австралию, где официально признана вредителем, вытесняющим местную фауну пресмыкающихся.

В беларусских водоемах красноухих черепах начали замечать несколько лет назад. Как рассказал Смартпресс зоолог Александр Винчевский, в будущем присутствие у нас этих пресмыкающихся может привести к негативным последствиям.

«Любых чужеродных животных без заключения Академии наук выпускать в природу в Беларуси запрещено, за это есть наказание. А красноухая черепаха это не просто чужеродное животное, это инвазивный вид, вредящий аборигенным. В первую очередь краснокнижной болотной черепахе, Красноухая черепаха может просто ее вытеснить, стать конкурентом за кормовую базу и другие ресурсы», — комментирует зоолог Александр Винчевский

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