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Азаренко вылетела из топ-100 рейтинга WTA

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  • 23.06.2025, 19:39
Азаренко вылетела из топ-100 рейтинга WTA

Рейтинг возглавляет Соболенко.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вылетела из топ-100 рейтинга WTA, опубликованного на сайте Ассоциации.

Так, экс-первая ракетка мира рейтинге продолжает стремительно терять свои позиции среди лучших теннисисток планеты. В обновленном рейтинге топ-100, который возглавляет другая белоруска Арина Соболенко, Виктории Азаренко и вовсе не оказалось.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Виктория Азаренко опустилась сразу на 29 пунктов. Теперь ее место среди лучших ракеток мира - 105-е. В активе белоруски всего 689 набранных очков и недавний выход в основную сетку турнира BTA 500 в Германии.

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