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Генсек НАТО рассказал, видит ли угрозу атаки РФ с территории Беларуси на страны Балтии

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  • 23.06.2025, 19:47
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Генсек НАТО рассказал, видит ли угрозу атаки РФ с территории Беларуси на страны Балтии

Марк Рютте пообещал «сокрушительную» реакцию в случае провокаций.

Осенью в Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2025». За ними пристально следят в НАТО, оценивая количество участников в 100 тысяч человек. 23 июня генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал журналистам, что будет, если Россия решит напасть на страны НАТО, воспользовавшись учениями «Запад-2025».

Накануне саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24−25 июня, генеральный секретарь организации Марк Рютте встретился с журналистами. Один из вопросов касался совместных белорусско-российский учений «Запад-2025». Журналисты «Белсата» уточнили, видит ли НАТО реальную угрозу вторжения России в Украину и страны Балтии с территории Беларуси во время учений.

— Альянс сегодня настолько силен, что если бы Россия и попыталась что-то предпринять, там знают: наша реакция будет сокрушительной, — ответил генеральный секретарь НАТО. — Поэтому было бы крайне неразумно со стороны Владимира Путина или его пособника в Беларуси (имеется в виду Александр Лукашенко. — Прим. ред.) предпринимать что-либо против нас.

Марк Рютте также рассказал, что одна из целей саммита НАТО в Гааге — выработка решения об увеличении расходов на оборону всеми странами — участницами альянса.

— Из-за изменившейся ситуации в сфере безопасности нам придется тратить больше. Чтобы когда прозвучит призыв к каждому из наших союзников внести свой вклад в общее дело — защиту каждого дюйма территории НАТО, — каждый был готов, взяв на себя обязательства не только на бумаге, но и в реальности, — заявил он.

Генсек альянса заверил журналистов, что НАТО уже сегодня готово к применению пятой статьи своего устава. Она говорит, что нападение на одну из стран-участниц будет расцениваться как нападение на всю организацию.

— У нас есть готовые планы, структуры, системы командования и управления, чтобы гарантировать, что мы можем немедленно задействовать потенциал, которым каждая страна обладает на индивидуальном уровне, — заявил Рютте. — В случае нападения на нас каждая страна НАТО направит свой потенциал на общие усилия.

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