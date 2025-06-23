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Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III

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  • 23.06.2025, 19:51
Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III

Это их третья встреча в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Британию встретился с королем Чарльзом III.

«Аудиенция у короля Чарльза III. Благодарю Его Величество, королевскую семью и всех британцев за поддержку нашего народа. Это очень ценно для Украины», - написал президент Украины в telegram.

Как пишет Reuters, Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед политическими встречами, которые состоятся позже.

Они пожали руки перед камерами на своей третьей встрече в этом году.

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