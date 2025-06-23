Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III

Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III2
- 23.06.2025, 19:51
Это их третья встреча в этом году.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Британию встретился с королем Чарльзом III.
«Аудиенция у короля Чарльза III. Благодарю Его Величество, королевскую семью и всех британцев за поддержку нашего народа. Это очень ценно для Украины», - написал президент Украины в telegram.
Как пишет Reuters, Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед политическими встречами, которые состоятся позже.
Они пожали руки перед камерами на своей третьей встрече в этом году.