Почти тысяча судов застряли в Персидском заливе 23.06.2025, 20:22

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Из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке серьезно осложнило судоходство в Персидском заливе: с прошлой недели там образовались пробки из почти тысячи судов. Об этом сообщает S&P Global со ссылкой на участников рынка.

Из-за роста угроз судовладельцы ограничивают движение судов только дневными часами. В то же время перебои в работе навигационных систем и средств связи значительно повышают риск столкновений в море.

«Сейчас речь идет не только об опасениях возможных атак на суда, но и о непосредственной проблеме — как вывезти последние партии грузов из Персидского залива. Мы можем использовать только окно в 16−18 часов в сутки для передвижения вместо обычных 24 часов, что создает пробки из судов», — отметил источник корпорации.

Другой источник подтвердил, что потери связи с судами в заливе очень частым явлением. Перебои с GPS мешают навигации и затрудняют обнаружение других кораблей, что увеличивает опасность аварий.

Один из таких инцидентов уже произошел 17 июня — вблизи порта Хаур-Факкан в ОАЭ столкнулись танкеры Front Eagle и Adalynn. Это произошло в районе Ормузского пролива, где ранее предупреждали об усилении электронных помех на фоне ирано-израильской эскалации. Причины столкновения пока не обнародованы.

Сбои в судоходстве вызвали беспрецедентный затор на одном из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями, а также резкий рост фрахтовых ставок.

По данным S&P Global, через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, а также почти 311 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

22 июня парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и газа.

Bloomberg отмечает, что о возможности перекрытия Ираном Ормузского пролива в ответ на удары США по ядерным объектам заявлял также министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любые попытки Ирана нарушить судоходство через Ормузский пролив будут иметь обратный эффект с экономической точки зрения.

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