закрыть
23 июня 2025, понедельник, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почти тысяча судов застряли в Персидском заливе

  • 23.06.2025, 20:22
  • 1,504
Почти тысяча судов застряли в Персидском заливе

Из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке серьезно осложнило судоходство в Персидском заливе: с прошлой недели там образовались пробки из почти тысячи судов. Об этом сообщает S&P Global со ссылкой на участников рынка.

Из-за роста угроз судовладельцы ограничивают движение судов только дневными часами. В то же время перебои в работе навигационных систем и средств связи значительно повышают риск столкновений в море.

«Сейчас речь идет не только об опасениях возможных атак на суда, но и о непосредственной проблеме — как вывезти последние партии грузов из Персидского залива. Мы можем использовать только окно в 16−18 часов в сутки для передвижения вместо обычных 24 часов, что создает пробки из судов», — отметил источник корпорации.

Другой источник подтвердил, что потери связи с судами в заливе очень частым явлением. Перебои с GPS мешают навигации и затрудняют обнаружение других кораблей, что увеличивает опасность аварий.

Один из таких инцидентов уже произошел 17 июня — вблизи порта Хаур-Факкан в ОАЭ столкнулись танкеры Front Eagle и Adalynn. Это произошло в районе Ормузского пролива, где ранее предупреждали об усилении электронных помех на фоне ирано-израильской эскалации. Причины столкновения пока не обнародованы.

Сбои в судоходстве вызвали беспрецедентный затор на одном из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями, а также резкий рост фрахтовых ставок.

По данным S&P Global, через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, а также почти 311 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

22 июня парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и газа.

Bloomberg отмечает, что о возможности перекрытия Ираном Ормузского пролива в ответ на удары США по ядерным объектам заявлял также министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любые попытки Ирана нарушить судоходство через Ормузский пролив будут иметь обратный эффект с экономической точки зрения.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина