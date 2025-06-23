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Цена нефти Brent рухнула на 4%

  • 23.06.2025, 20:32
  • 1,070
Цена нефти Brent рухнула на 4%

Нефть дешевеет вопреки новому обострению конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE рухнула в 20:05 по Минску на 3,9% и на минимуме достигла $72,53 за баррель.

К 20:10 по Минску падение замедлилось до 2,89%, котировки были на уровне $73,3 за баррель.

Нефть дешевеет вопреки новому обострению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не допустить повышения цен на нефть.

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