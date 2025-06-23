Цена нефти Brent рухнула на 4%
- 23.06.2025, 20:32
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Нефть дешевеет вопреки новому обострению конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE рухнула в 20:05 по Минску на 3,9% и на минимуме достигла $72,53 за баррель.
К 20:10 по Минску падение замедлилось до 2,89%, котировки были на уровне $73,3 за баррель.
Нефть дешевеет вопреки новому обострению конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал не допустить повышения цен на нефть.