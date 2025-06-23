Белорус уехал в оккупированный Мариуполь и пропал без вести

Белорус уехал в оккупированный Мариуполь и пропал без вести5
- 23.06.2025, 20:41
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Андрей Махиня уехал из Беларуси в июле 2024 года.
В оккупированном российскими властями Мариуполе пропал 55-летний белорус Андрей Махиня. Ориентировку о его розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Симуран».
Местонахождение мужчины пытается установить Речицкий РОВД. В июле 2024 года Андрей Махиня уехал из Беларуси. Его последнее известное местонахождение — оккупированный российскими войсками украинский город Мариуполь.