Белорус уехал в оккупированный Мариуполь и пропал без вести 5 23.06.2025, 20:41

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Андрей Махиня уехал из Беларуси в июле 2024 года.

В оккупированном российскими властями Мариуполе пропал 55-летний белорус Андрей Махиня. Ориентировку о его розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Симуран».

Местонахождение мужчины пытается установить Речицкий РОВД. В июле 2024 года Андрей Махиня уехал из Беларуси. Его последнее известное местонахождение — оккупированный российскими войсками украинский город Мариуполь.

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