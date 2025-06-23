В поезде Жлобин — Калинковичи загорелся вагон

В поезде Жлобин — Калинковичи загорелся вагон1
- 23.06.2025, 21:07
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В вагоне ехали 30 пассажиров.
Пожар произошел вечером 23 июня в вагоне поезда региональных линий экономкласса № 6427 Жлобин — Калинковичи, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Возгорание электрооборудования произошло около 18.55, когда состав находился на перегоне Останковичи — Холодники. На момент инцидента в поезде находились 30 пассажиров.
Локомотивная бригада потушила возгорание. Никто не пострадал.
«По причине инцидента поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1 час 25 минут», — сообщили в БелЖД.