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Украинский Нафтогаз отсудил у российского Газпрома $1,37 млрд за невыполнение контракта

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  • 23.06.2025, 21:13
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Украинский Нафтогаз отсудил у российского Газпрома $1,37 млрд за невыполнение контракта

Решение арбитража.

НАК «Нафтогаз Украины» выиграл международный арбитраж против российского Газпрома, сообщил глава компании Сергей Корецкий.

Арбитражный трибунал в Швейцарии обязал Газпром выплатить $1,37 млрд в пользу украинской компании за нарушение принципа take or pay, предусмотренного транзитным контрактом.

Дело касается прекращения Газпромом оплаты за транзит российского газа через Украину с мая 2022 года, когда Украина отказалась транспортировать газ через оккупированную территорию Луганской области. Однако Нафтогаз не отказался от предоставления транзитных услуг, а просто предложил перенести их в пункт Суджа в Сумской области.

Россия не захотела, перестала платить законтрактованные объемы транзита, поэтому Нафтогаз инициировал арбитраж в Швейцарии по шведскому праву.

«В сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитраж, который Газпром пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало. Теперь есть окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону Нафтогаза», – написал Корецкий в Facebook.

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