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В Беларуси подорожают кредиты

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  • 23.06.2025, 21:26
В Беларуси подорожают кредиты

Нацбанк повышает ставку рефинансирования.

С 25 июня ставка рефинансирования в Беларуси вырастет до 9,75%. Такое решение принято правлением Национального банка страны. Цель — нейтрализовать потенциальные риски и стимулировать инвестиционную активность, сообщает пресс-служба регулятора.

Изменения коснулись не только ключевой ставки, но и других параметров денежно-кредитной политики. В частности, ставки по операциям поддержки ликвидности — кредитам и сделкам СВОП овернайт, а также по ломбардным кредитам — увеличены на 0,25 процентного пункта, до уровня 11,25% годовых.

Что это значит для бизнеса и граждан

Рост ставки рефинансирования может повлиять на стоимость кредитов для населения и предприятий. Новые кредиты подорожают, а существующие с переменной ставкой станут дороже в обслуживании.

Для банков повышение ставок по операциям поддержки ликвидности может означать пересмотр условий краткосрочного заимствования у регулятора, что также отразится на ставках по кредитным продуктам.

Это первое изменение ставки рефинансирования в Беларуси с начала года. Ранее она оставалась на уровне 9,5%, установленном в 2023 году. Решение вступит в силу 25 июня 2025 года.

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