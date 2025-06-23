Украинские морпехи совместно с авиацией уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян 23.06.2025, 22:07

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Разведчики 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты обнаружили командно-наблюдательный пункт роты российских захватчиков. Для поражения цели была привлечена армейская авиация.

Благодаря слаженным действиям морских пехотинцев и пилотов 11-й отдельной бригады армейской авиации вражеское укрепление было оперативно уничтожено. Точный удар ликвидировал командный пункт вместе с личным составом противника, который находился на позиции, передает Цензор.НЕТ.

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