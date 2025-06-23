Канцлер Германии приветствовал выход на свободу Сергея Тихановского

Канцлер Германии приветствовал выход на свободу Сергея Тихановского4
- 23.06.2025, 22:03
Фридрих Мерц также пообещал «решительно бороться» за освобождение других политзаключенных.
«Хорошей новостью» назвал освобождение Сергея Тихановского и еще 13 белорусских политзаключенных канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Сегодня я думаю про многих невиновных людей, которые все еще удерживаются режимом в Беларуси. Мы продолжим решительно бороться за их освобождение», — написал Мерц на своей странице в соцсети Х.
Об освобождении 14 политзаключенных стало известно вскоре после встречи спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога с Александром Лукашенко 21 июня.