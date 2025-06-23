Канцлер Германии приветствовал выход на свободу Сергея Тихановского 4 23.06.2025, 22:03

Фридрих Мерц также пообещал «решительно бороться» за освобождение других политзаключенных.

«Хорошей новостью» назвал освобождение Сергея Тихановского и еще 13 белорусских политзаключенных канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Сегодня я думаю про многих невиновных людей, которые все еще удерживаются режимом в Беларуси. Мы продолжим решительно бороться за их освобождение», — написал Мерц на своей странице в соцсети Х.

Об освобождении 14 политзаключенных стало известно вскоре после встречи спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога с Александром Лукашенко 21 июня.

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