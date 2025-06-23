Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество 23.06.2025, 22:24

Зеленский объявил ключевые приоритеты.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили сотрудничество Киева и Лондона.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Прежде всего благодарен за поддержку и солидарность Британии с Украиной и помощь в защите жизни. Благодаря нашему сотрудничеству тысячи жизней наших людей спасены от российских ударов. Сегодня именно в этом главная цель. Сохранить как можно больше жизней. Остановить российский террор. Заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны. Абсолютно четкие задачи», - написал Зеленский.

По словам президента, сейчас будет привлечено максимум политической и дипломатической координации. Речь в частности о развитии совместных оборонных проектов и производства оружия.

Будут увеличены инвестиции в производство и развитие оборонного взаимодействия.

«Третье - санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия. В частности, мы передадим нашим партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве «Орешника» и других средств, которые россияне используют для террора», - заявил президент.

Он отметил, что все компании и физические лица, которые задействованы в этом должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Однако сейчас большинство компаний, участвующих в производстве «Орешника», не под санкциями.

«Мы это исправим. Взаимодействие с российскими производителями оружия - это преступление против мира. Именно так и стоит это трактовать. Спасибо всем, кто помогает снижать российский оборонный потенциал», - подчеркнул Зеленский.

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