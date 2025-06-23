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Сербия приостановила экспорт боеприпасов

  • 23.06.2025, 22:15
Сербия приостановила экспорт боеприпасов

Ранее РФ обвинила Белград в тайных поставках оружия в Украину.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сейчас его страна не осуществляет экспорт боеприпасов. Об этом сообщила балканская редакция «Радио Свобода».

Такое заявление Вучич сделал в ответ на вопрос о позиции Белграда в контексте обострения израильско-иранского конфликта. Накануне атаки Израиля на Иран Вучич отмечал, что Сербия была единственной страной в Европе, которая поставляла боеприпасы израильской стороне.

«Теперь мы все остановили. И должны быть специальные и конкретные решения, если что-то должно сработать», — сказал президент Сербии.

Радио Свобода отмечает, что сербские власти уже останавливали экспорт вооружения ранее — в частности, временно приостановили его на месяц летом 2023 года.

29 мая российская разведка заявила, что оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету. В Москве уверяют, что к этим поставкам привлечены ключевые предприятия сербского оборонного сектора, среди которых Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил в интервью газете, что его страна экспортирует боеприпасы.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и так далее. Что они с ними делают — это их дело», — сказал он.

Как утверждает СВР РФ, сербские боеприпасы поставляются в Украину через страны НАТО в виде наборов деталей для дальнейшей сборки. Таким образом, Украина якобы официально получает оружие не от Сербии, а от третьего государства.

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