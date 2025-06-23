США перевели пять ближневосточных баз в режим повышенной готовности после удара по Катару 23.06.2025, 22:37

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Американская военная база Касрак в сирийской провинции Хасака приведена в состояние полной боевой готовности на фоне угроз возможных атак со стороны Ирана или поддерживаемых им вооруженных группировок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийских военных кругах. Режим максимальной боеготовности, по данным агентства, также объявлен на военной базе США Айн-аль-Асад в Ираке. Кроме того, как пишет IRIB News, тревога поднята на американских базах в Катаре, Бахрейне и Кувейте.

На фоне эскалации страны Персидского залива — Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт — временно приостановили полеты в своем воздушном пространстве. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Меры предосторожности были усилены после того, как 23 июня Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. По информации Axios, иранские силы выпустили шесть ракет по авиабазе Аль-Удейд в Катаре и еще одну — по базе Айн аль-Асад в Ираке. Аль-Удейд является крупнейшей американской военной базой в регионе и одновременно передовым штабом Центрального командования США.

The New York Times, в свою очередь, сообщает, что Иран заранее уведомил власти Катара о предстоящей атаке и координировал действия с катарскими официальными лицами. По словам источников издания, Тегеран стремился сделать символический ответ на удары США по ядерной инфраструктуре, не доводя ситуацию до масштабной эскалации.

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