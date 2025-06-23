До +23°С ожидается в Беларуси во вторник
- 23.06.2025, 22:47
Пройдут дожди.
В ночь на вторник, 24 июня, на большей части страны прогнозируются грозы, сопровождающиеся местами сильными ливнями. Утром и днем ожидается усиление западного ветра с порывами до 15–20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности, сообщает радио «Мир».
Ночью будет облачно с прояснениями, в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные ливни. Днем облачность переменная, на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки и грозы.
Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, а в отдельных районах утром и днем до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +10…+16 градусов, днем потеплеет до +17…+23 градусов.