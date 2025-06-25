Эксперт: Прозвучали «неприятные звоночки» для Кремля

Эксперт: Прозвучали «неприятные звоночки» для Кремля6
- 25.06.2025, 12:18
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Как Трамп будет действовать в отношении РФ после Ирана?
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал действия президента США Дональда Трампа в отношении России.
По его словам, глава Белого дома уже действует жестко.
«США сейчас обрубают щупальца России, а заодно и Китаю. Ведь Иран и Беларусь – это щупальца России. Келлог (советник Трампа Кит Келлог, - ред.), который на днях приезжал в Беларусь, думаю, объяснил «политику партий» и рассказал, что бывает с теми, кто отклоняется от этой политики. При этом одновременно идет воздействие на Китай со стороны США», - сказал Загородний в интервью «Главреду».
Эксперт прогнозирует, что американцы и дальше будут давить на Россию.
«Когда США ударили по Ирану своими бункерными бомбами, это произвело очень неприятное и сильное впечатление на Россию. Залетели F-35, но российская ПВО, которая стоит в Иране, их даже не заметила. Отбомбился В-2 – и ничего, тоже даже не заметили. Все это крайне неприятные звоночки для России – звоночки о том, что это может произойти и с ней», - сказал Загородний.