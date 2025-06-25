закрыть
25 июня 2025, среда, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Прозвучали «неприятные звоночки» для Кремля

6
  • 25.06.2025, 12:18
  • 2,658
Эксперт: Прозвучали «неприятные звоночки» для Кремля

Как Трамп будет действовать в отношении РФ после Ирана?

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал действия президента США Дональда Трампа в отношении России.

По его словам, глава Белого дома уже действует жестко.

«США сейчас обрубают щупальца России, а заодно и Китаю. Ведь Иран и Беларусь – это щупальца России. Келлог (советник Трампа Кит Келлог, - ред.), который на днях приезжал в Беларусь, думаю, объяснил «политику партий» и рассказал, что бывает с теми, кто отклоняется от этой политики. При этом одновременно идет воздействие на Китай со стороны США», - сказал Загородний в интервью «Главреду».

Эксперт прогнозирует, что американцы и дальше будут давить на Россию.

«Когда США ударили по Ирану своими бункерными бомбами, это произвело очень неприятное и сильное впечатление на Россию. Залетели F-35, но российская ПВО, которая стоит в Иране, их даже не заметила. Отбомбился В-2 – и ничего, тоже даже не заметили. Все это крайне неприятные звоночки для России – звоночки о том, что это может произойти и с ней», - сказал Загородний.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина