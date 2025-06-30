WP: США перехватили разговор иранских чиновников об американских ударах
- 30.06.2025, 11:42
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Белый дом несогласен с выводами Тегерана.
Соединенные Штаты перехватили телефонный разговор двух иранских чиновников, которые обсуждали американские удары по ядерным объектам Ирана. В ходе звонка чиновники говорили о том, что удары оказались менее разрушительными, чем ожидалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомые с секретными разведданными.
В Белом доме не стали отрицать существование перехваченного сообщения, но не согласились с выводами иранских чиновников и поставили под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, на которые была нацелена операция США.
«Идея о том, что неназванные иранские чиновники знают, что происходит под сотнями футов обломков, является абсурдом. Их программа создания ядерного оружия завершена», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
В Управлении директора национальной разведки газете заявили, что «один фрагмент разведывательных данных сам по себе не отражает полной разведывательной картины».
«Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств из множества источников», – заявил высокопоставленный сотрудник разведки США.